تطوير عمل ديوان الافتاء داخل تونس وخارجها محور لقاء رئيسة الحكومة مع مفتي الجمهورية

مثلت الجهود المبذولة لتطوير عمل ديوان الافتاء داخل تونس وخارجها، أحد محاور اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، بمفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود.



وهنأت بودن، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، مفتي الجمهورية على نجاح موسم الحج لهذا العام، متوّجهة بالشكر لكل المساهمين في خدمة ضيوف الرحمان لحرصهم على آداء مناسك الحج في أفضل الظروف.

من جانبه قدم مفتي الجمهورية لرئيسة الحكومة فكرة ضافية على مشاركته في مؤتمر الحج الأكبر الذي احتضنته المملكة العربية السعودية.