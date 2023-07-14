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"أولياء غاضبون" تتوجه بإشعار إلى مندوب الطفولة ورئيس هيئة المعطيات الشخصية حول وضعية أطفال المدارس الابتدائية المهددين بسبب حجب اعدادهم

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 16:10 قراءة: 0 د, 54 ث
      
توجهت تنسيقية أولياء غاضبون بإشعار إلى المندوب العام لحماية الطفولة ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بخصوص تلاميذ المدارس الابتدائية المهددين على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفولة بحرمانهم من حقهم في الحصول على دفاتر أعدادهم وتعريض مسارهم الدراسي إلى الخطر وحجب معطيات شخصية تتعلق بهم وبأسرهم.

وأوضح المنسق الوطني حسن الشك عن تنسيقية أولياء غاضبون لـ(وات)، أن الفصل 20 من المجلة يتعرض إلى العديد من النقاط التي تخص تهديد الطفل في سلامته المعنوية من بينها "تعريض الطفل للإهمال والتشرد".
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وأكد المنسق أن قرار حجب الأعداد الصادر عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي يمس من الحق الأساسي في النفاذ للمعلومة خاصة وأن أعداد التلاميذ تُعد معطيات شخصية، داعيا المسؤولين بتفعيل القانون حفاظا على مصلحة الطفل الفضلى.

وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي قررت مواصلة حجب الأعداد والامتناع عن المعالجة والمشاركة في مجالس الأقسام ومقاضاة وزارة التربية على خلفية قرارات الإعفاء لعدد من المديرين وحجز مرتبات المعلمين.


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