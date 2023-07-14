منوبة : انتهاء أشغال دار الثقافة بوادي الليل في انتظار انطلاق أشغال المركب الثقافي بمنوبة

بعد أكثر من 10 سنوات من إدراجها في الميزانية، انتهت أشغال بناء دار الثقافة بوادي الليل المنجزة بكلفة قدرها 2,982 مليون دينار ، وهي تتكون من عدة فضاءات للانشطة الثقافية، وسيتم تجهيزها وتأثيثها لاحقا، لتكون حاضنة للحراك الفني والثقافي المتنوع، وفق ما تؤكده معطيات المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية منوبة.



وتبلغ الاشغال نهايتها بعد انطلاقها منذ بداية 2020، وهي تتكون من فضاء للعروض والانشطة ،وركح بتجهيزات فنية حديثة وقاعات لنوادي الاختصاص وقاعة للإعلامية وأخرى للسمعي البصري، بالإضافة إلى عدد من الحجرات والمكاتب.

وتأتي هذه المؤسسة الثقافية الجديدة بالجهة لتعزز المؤسسات الثقافية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية. وتتجاوز التغطية الحالية لدور الثقافة حسب المعتمديات نسبة ال85 بالمائة ، وذلك بعد فتح دار الثقافة بالبطان التي تتطلب اشغال تهيئة وصيانة للشبكة الكهربائية، وفي انتظار اتمام اشغال بناء المركب الثقافي بمنوبة المبرمج بقيمة 4 ملايين دينار.



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وبين المصدر ذاته أن مشروع المركب الثقافي الذي كان مطلب المثقفين والشباب بمنطقتي منوبة والدندان، بلغ مرحلة طلب العروض للمرة الثالثة وذلك لعدم وجود عروض مثمرة منذ مارس المنقضي، ولعزوف المقاولين، وهي نفس المرحلة التي بلغها مشروع بناء مقر المندوبية الجهوية، بعد ادراجهما في الميزانية منذ 2018.

كما تضمن مشاريع الثقافة بالجهة انتهاء اشغال القسط الثاني للمكتبة الجهوية بمنوبة، بكلفة تفوق 300 الف دينار، وتم القبول الوقتي للبناية منذ نهاية السنة المنقضية، في انتظار تزويدها بالغاز الطبيعي، من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعد تحويل الاعتمادات اللازمة لذلك للمجلس الجهوي، هذا اضافة الى اعتمادات خاصة بصيانة المؤسسات الثقافية توفق 143 الف دينار، من دور ثقافة ومكتبات عمومية، لصيانة شبكاتها الكهربائية وتعهد بنايات بعضها بمعالجة الشقوق ، وترميم الجدران.

وعلى اهمية هذه المشاريع ، ودورها في المساهمة في التنمية الثقافية وتقريب النشاط الثقافي وتحقيق اللامركزية الثقافية، بتنظيم تظاهرات ومعارض ثقافية وفنية وانشطة متنوعة، تظل الجهة في حاجة لمزيد المشاريع الثقافية وخاصة مسارح الهواء الطلق والتي يشكل غيابها العائق الاكبر لتنظيم الانشطة والمهرجانات الصيفية، وخاصة بمنوبة المدينة التي يعد نشاطها الابرز مهرجان المدينة طيلة السنة، ثم طبربة، وفق ما أكده عدد من مثقفي الجهة لوات.