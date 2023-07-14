والكر يقترب من بايرن ميونخ مقابل 15 مليون يورو (صحيفة)

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم الجمعة عن قيام إدارة مانشستر سيتي بإبلاغ نظيرتها في بايرن ميونيخ بموافقة اللاعب كايل والكر على الانضمام للنادي الألماني هذا الصيف.

وقالت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" في تقريرها اليوم انه من المتوقع أن تكلف الصفقة 15 مليون يورو علما بأن عقد كايل والكر صاحب الـ33 عاما يمتد مع مانشستر سيتى حتى جوان 2024.

وتوج اللاعب المخضرم مع مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية الموسم المنتهي 2022-2023 وهي البطولة الإنقليزية وكأس الاتحاد الإنقليزي ورابطة أبطال أوروبا على التوالي.

وكانت شبكة "سكاي ألمانيا" قد ذكرت أن المفاوضات في مرحلة متقدمة بين بايرن ميونيخ "موضحة" أن هناك مفاوضات ملموسة جارية لمسؤولي الفريق البافاري مع المدافع الإنقليزي وأن والكر حريص على الانضمام إلى بايرن ميونخ بشكل دائم".



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وأشارت ذات الشبكة إلى أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ هو مفتاح الصفقة حيث أقنع والكر بالانضمام إلى حامل لقب البطولة الألمانية وجميع الأطراف متفائلة بإتمام الصفقة.