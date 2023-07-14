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مدينة  العلوم بتونس تنظم يوم 28 جويلية الجاري النسخة العشرين من سهرة النجوم

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 20:05 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تنظم مدينة العلوم بتونس، يوم الجمعة 28 جويلية الجاري وضمن برنامجها السنوي، النسخة العشرين من سهرة النجوم

وتمثل هذه التظاهرة مناسبة للربط بين النهوض بالثقافة العلمية والتكنولوجيا والابتكار خاصة في علاقة بعلمي الفلك والفضاء، حسب بلاغ صادر عن مدينة العلوم.

...

وسيتم بالمناسبة إطلاق قمر صناعي مكعب ذي أهداف تربوية، غير تجاري، تم تركيبه و تجربته خلال دورة تدريبية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنظمة العربية للثقافة والعلوم "الألكسو"، والمركز الصيني لعلوم الأطفال والشباب والجمعية الصينية والتكنولوجيا.

وسيتم خلال هذه السهرة تقديم محاضرات أهمها مداخلة حول " الانفجار العظيم وثابت هابل" للأستاذ عمار سكاجي، مدير مركز الفيزياء الفلكية بالمملكة الأردنية وأستاذ الفيزياء النظرية والرياضيات ومحاضرة حول " تطور الفكر الانساني في مجال علم الفلك" للأستاذ بجامعة القاضي عياض وعضو المرصد الفلكي أوكايمدن بالمملكة المغربية فؤاد سفياني لاكريزي.

وسيتاح للحضور، أساسا ملاحظة القمر وكوكب وزحل واكتشافهما عبر المناظير بالتوازي مع متابعة ندوات حول الفضاء والنجوم الرامية والقمر الصناعي التونسي الأول " تحدي واحد" كما سينتظم بالمناسبة عروض فنية ومسرحية بالموقع الأثري أبي فهر بمدينة العلوم يتخللها مقاطع موسيقية وفقرات تنشيطية .



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