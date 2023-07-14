الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي 2023 أيام 20 و21 و22 جويلية الجاري بمدينة العلوم بتونس (وزارة التعليم العالي)

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العالمي أيام 20 و21 و22 جويلية الجاري بمدينة العلوم بتونس، الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي لسنة 2023.

ويتضمن برنامج هذه الأيام التي تنطلق على الساعة التاسعة صباحا وتتواصل إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال، لقاءات مباشرة للناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا مع مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وتقديم النصائح من أجل توجيه جامعي موفّق اضافة الى تنظيم محاضرات حول عروض التكوين وآفاقها المهنية.

كما يتخلل هذه التظاهرة معرض الجامعات والخدمات الجامعية وعروض التعليم العالي العسكري والتكوين المهني.





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وتنتظم أيضا بعديد الولايات الأيام الاعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي حسب رزنامة أوردتها الوزارة بدليل التوجيه الجامعي 2023.

ويشار الى أن نسبة النجاح العامة لبكالوريا 2023 في دورتيها بلغت 50,91 بالمائة اي ما يعادل 66 الف و733 تلميذ، وفق ما أعلن عنه وزير التربية محمد علي البوغديري في تصريح لـ(وات)، معتبرا ان النتائج العامة في هذه الدورة مقبولة بتسجيل نسبة نجاح عامة تجاوزت بقليل نصف المترشحين.