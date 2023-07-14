Babnet

الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي 2023 أيام 20 و21 و22 جويلية الجاري بمدينة العلوم بتونس (وزارة التعليم العالي)

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 15:49 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العالمي أيام 20 و21 و22 جويلية الجاري بمدينة العلوم بتونس، الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي لسنة 2023.
ويتضمن برنامج هذه الأيام التي تنطلق على الساعة التاسعة صباحا وتتواصل إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال، لقاءات مباشرة للناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا مع مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وتقديم النصائح من أجل توجيه جامعي موفّق اضافة الى تنظيم محاضرات حول عروض التكوين وآفاقها المهنية.
كما يتخلل هذه التظاهرة معرض الجامعات والخدمات الجامعية وعروض التعليم العالي العسكري والتكوين المهني.

...

وتنتظم أيضا بعديد الولايات الأيام الاعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي حسب رزنامة أوردتها الوزارة بدليل التوجيه الجامعي 2023.
ويشار الى أن نسبة النجاح العامة لبكالوريا 2023 في دورتيها بلغت 50,91 بالمائة اي ما يعادل 66 الف و733 تلميذ، وفق ما أعلن عنه وزير التربية محمد علي البوغديري في تصريح لـ(وات)، معتبرا ان النتائج العامة في هذه الدورة مقبولة بتسجيل نسبة نجاح عامة تجاوزت بقليل نصف المترشحين.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269868


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 14 جويلية 2023 | 26 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:11
03:23
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet37°
32° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
44°-28
42°-30
39°-30
39°-29
  • Avoirs en devises
    23287,7

  • (13 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,37944 DT        1$ =3,06726 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juil)   1260,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*