كرة اليد - الترجي الرياضي يضم الظهير الايسر جهاد عرعار

عزز فريق كرة اليد للترجي الرياضي صفوفه بالظهير الأيسر جهاد عرعار بعقد لمدة ثلاث سنوات قادما من الريان القطري.

وهو الانتداب الثاني للترجي الرياضي بعد الظهير الايمن لمكارم المهدية جيلاني الخذري لمدة ثلاث سنوات.

يذكر ان الترجي الرياضي توج الموسم الماضي 2022-2023 بالثنائية المحلية (البطولة والكاس).