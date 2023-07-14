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الإحتفاظ بتكفيري مفتش عنه بمنوبة

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 14:35 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة، ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم تونس، ليلة أمس الخميس، من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر.


وجاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الادارة العامة للحرس الوطني، أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه .
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