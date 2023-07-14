الحرس الديواني بالرقاب تحبط محاولة تهريب كمية من المعدات الطبية وشبه الطبية مجهولة المصدر

أحبطت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالرقاب (سيدي بوزيد) 162 قطعة من المعدات الطبية وشبه الطبية على مستوى جهة سيدي الظاهر قدرت قيمتها ب125 الف دينار فيما قدرت قيمة الشاحنة بـ100 ألف دينار، وفق بلاغ صادر الجمعة عن الادارة العامة للديوانة.



واوضح البلاغ ان الدورية ضبطت شاحنة ثقيلة تحمل ترقيم تونسي وبإخضاعها للتفتيش تم العثور داخلها على كمية من المعدات الطبية والشبه الطبية المخصصة لتركيب وجراحة العظام مجهولة المصدر،وبسؤال السائق عن مصدرها لم يدل بأية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكها.

وقد تم حجز المعدات المذكورة ووسيلة النقل وتحرير محضر في الغرض، وفق المصدر ذاته.