"حياة على حافة الصفر" للكاتب والصحفي المنجي السعيداني...سيرة أجيال

"حياة على حافة الصفر" رواية جديدة تمثل الجزء الثاني من "ثلاثية الحياة" للكاتب والصحفي المنجي السعيداني، بعد الجزء الأول الذي صدر العام الماضي تحت عنوان "حياة عميقة".



هذه الرواية الصادرة عن دار "نحن" للنشر، والواردة في 213 صفحة، تأتي على جانب مهم من تاريخ الحركة الطلابية في تونس، بعيدا عن "التأريخ الجاف للأحداث"، وقد اختار الروائي تناول العديد من الأحداث التي عاشها في صباه والتي امتدت من سنة 1979 إلى غاية 1992 انطلاقا مما عاشه بطل الرواية فارس الهلالي، بعد أن تناول في الجزء الأول من ثلاثيته، أحداثا امتدت من سنة 1965 إلى غاية 1978.

"حياة على حافة الصفر" هي رواية "تسير على عتبات الصفر دون أن تلامسه" وفق الكاتب الذي قال إنها تحتوي على الكثير "من المنعطفات التي طبعت حياته" والتي اختار أن يرويها على لسان بطله، وهي عمل أدبي يجمع بين السيرة الذاتية والكتابة الروائية.



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واختار الكاتب أن يخصص لهذا الإصدار تقديما بقلم الأستاذ فرحات عثمان، جاء في شكل قراءة سيكولوجية لنظم الحياة لدى المنجي السعيداني، تناول فيها أسلوب الكتابة لدى هذا الروائي والخصائص الفنية لنصوصه السردية عموما ولهذا الأثر على وجه الخصوص. واعتبر أن كتابة السعيداني "مقاصدية" داعيا القراء إلى "التنبه إلى ما وراء الكلم من معاني خفية".

ففي هذا الكتاب الذي هو عبارة عن سيرة روائية، يتابع القارئ رحلة فارس الهلالي في الحياة، بدءا من نجاحه في مناظرة “السيزيام” وانتقاله من الريف إلى المدينة ليدرس في المعهد الثانوي، مرورا بكل ما حف هذه التجربة من انتقال السكن في بيت العائلة إلى السكن مع عائلة في بيت قد يكون لأقرباء وقد يكون لأناس لا تربطهم به صلة رحم.

ويغوص الكاتب من خلال قصة بطله في أعماق نفسية فارس الهلالي ابن الريف الذي شكل قدومه الى المدينة وعيا جديدا بالمحيط بما فيه من أشياء وأشخاص، وفسر أسباب تحول ذلك الطفل من شخص مسالم إلى مكشر عن أنيابه "ففي المدينة إما أن تأكل غيرك، وإما أن تكون وليمة سهلة للغرباء" يقول الكاتب على لسان بطله.

وتتوالى الأيام وتختلف التجارب حيث يروي فارس الهلالي انتقاله من السكن مع العائلة الى السكن في المبيت، سواء في مرحلة الثانوية أو بعد النجاح في الباكالوريا.

وفضلا عما يمثله هذا النجاح بالنسبة إلى العائلة المصغرة والموسعة، يحمل الكاتب المنجي السعيداني، القارئ في رحلة مشحونة بالذكريات، عاشها جل الطلبة التونسيين في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، سواء في ما يتعلق بظروف الدراسة أو العلاقة بين الطلبة والطالبات، أو بين أبناء المدينة وأبناء الريف، ويصور لنا من خلال بعض القصص والأحداث الاختلاف السائد سواء في النظرة إلى الأشياء أو في القيم والعادات والتقاليد.

ولم يفوت الكاتب فرصة استرجاع ما عاشه البطل فارس الهلالي وغيره من الطلبة في تلك الفترة من حراك فكري ومظاهرات طلابية ونشاطات سياسية، أدت بالبعض مكنهم إلى الملاحقات البوليسية سواء أواخر حكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أو زمن حكم بن علي، وما عاشه المجتمع التونسي آنذاك من تغيرات اجتماعية وسياسية.

تلك التغيرات التي عاشها البطل وغيره من أبناء جيله بكل إرهاصاتها، كانت متبوعة بفترة بطالة مطولة، جعلت البطل يبحث عن عمل خارج حدود الوطن فتنقل من إيطاليا (حين كان الدخول إليها دون تأشيرة) إلى سويسرا ومن الجزائر إلى المغرب، فتعددت التجارب المهنية والحياتية، للبطل فارس الهلالي الذي هو في الحقيقة لا يعكس ماعاشه الكاتب المنجي السعيداني، وأبناء جيله فحسب، بل ما يعيشه اليوم أيضا عدد كبير من الشباب التونسي، حيث يتساءل الكاتب على لسان بطله “ ماذا يعني أن تكون ديمقراطيا لكنك عاطل عن العمل؟ وهل بإمكان الديمقراطية أن تنقذ ماء الوجه في حال لم يجد أحد منا في جيبه ما يكفي من المال لشراء قهوة؟”

تساؤلات تعكس حيرة عاشها الكاتب منذ ثلاثين سنة ويعيشها عدد كبير من الشباب التونسي اليوم من خريجي الجامعات وغيرهم ممن يحلمون بالهجرة نحو الضفة الشمالية للمتوسط بحثا عن شغل يحفظ كرامتهم ويحقق أحلامهم وآمالهم.

"حياة على حافة الصفر" بما تضمنه من جزئيات، هو توثيق لما حصل في تونس من السبعينات إلى التسعينات، وهو ليس سيرة روائية للمنجي السعيداني فقط بل سرد لسيرة الكثير من الشباب الأمس واليوم وما أشبه اليوم بالبارحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب اختار، في تناوله للمسائل المطروحة في هذا العمل، ألا يعتمد تقنية تعدد الأصوات، مفضلا الراوي الوحيد للأحداث إلا أنه لم يكن نفس الراوي بل أحيانا الراوي هو الكاتب وأحيانا هو البطل، كما يلاحظ القارئ أن هذا الكتاب الصادر عن دار نحن للنشر، على أهمية ما تضمنه من قضايا من خلال السيرة الذاتية لصاحبه، فقد شابته عدة أخطاء، تحتاج إلى المراجعة في الطبعات المقبلة، وهو مما يؤكد على أهمية دور المحرر الأدبي في دور النشر، والقيمة المضافة التي يقدمها للعمل الأدبي قبل صدوره.



