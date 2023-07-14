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بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم : روعة التليلي تهدي تونس ذهبية جديدة

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 11:51 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أضافت البطلة العالمية روعة التليلي اليوم الجمعة الميدالية الذهبية الثانية لرصيدها في اختصاص رمي القرص خلال منافسات اليوم السابع من بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس.
وسجلت روعة التليلي رمية بلغت 37 مترا، محققة بذلك المركز الأول لفئة ف41.
وكانت التليلي توجت يوم الاحد بالميدالية الذهبية الاولى لتونس وذلك في اختصاص دفع الجلة حيث حققت رمية قدرها 10م و15.
وتحتل تونس الى حد الان المركز السادس في جدول الترتيب ب8 ميداليات منها 5 ذهبية وفضية وبرونزيتين.


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