Babnet

شركة نقل تونس تعلن عن جولان المترو على سكة واحدة بين محطتي "بوشوشة" و"السعيدية" بداية من اليوم الجمعة

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 10:04 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت شركة نقل تونس، أنّ حركة جولان خط المترو رقم 4، ستكون على سكة واحدة (ذهابا وإيابا) بين محطتي "بوشوشة" و"السعيدية"، بداية من من الساعة التاسعة من ليل، الجمعة، إلى غاية يوم، الاثنين 7 أوت 2023، على الساعة الخامسة صباحا.
 
ويتنزل هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الشركة، في إطار أشغال تجديد السكة المزمع القيام بها بين محوّلي "بوشـوشة" و"السعيدية" والرامية إلى تحسين البنية التحتية.
 
...

وسيتم، وفق ذات المصدر، تدعيم العرض على هذا الخط بواسطة الحافلات بين محطتي "باب سعدون" و"خزندار" في الاتجاهين.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269844


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 14 جويلية 2023 | 26 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:11
03:23
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet36°
32° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-27
44°-28
41°-29
39°-30
40°-29
  • Avoirs en devises
    23287,7

  • (13 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,37944 DT        1$ =3,06726 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juil)   1260,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*