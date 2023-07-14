أعلنت شركة نقل تونس، أنّ حركة جولان خط المترو رقم 4، ستكون على سكة واحدة (ذهابا وإيابا) بين محطتي "بوشوشة" و"السعيدية"، بداية من من الساعة التاسعة من ليل، الجمعة، إلى غاية يوم، الاثنين 7 أوت 2023، على الساعة الخامسة صباحا.



ويتنزل هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الشركة، في إطار أشغال تجديد السكة المزمع القيام بها بين محوّلي "بوشـوشة" و"السعيدية" والرامية إلى تحسين البنية التحتية.





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وسيتم، وفق ذات المصدر، تدعيم العرض على هذا الخط بواسطة الحافلات بين محطتي "باب سعدون" و"خزندار" في الاتجاهين.