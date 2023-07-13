46,95 بالمائة نسبة النجاح في دورة المراقبة 2022 لامتحان الباكالوريا

بلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 46,95 بالمائة من مجموع 40 الفا و748 مترشحا اجتازوا هذه الدورة، أي ما يعادل 19034 ناجحا، لتبلغ نسبة النجاح العامة لبكالوريا 2023 في دورتيها،50,91 بالمائة اي ما يعادل 66 الف و733 تلميذ، وفق ما أعلن عنه وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الخميس.





وكشف البوغديري في تصريح خاص لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان إطارات ومسؤولي الوزارة سيقومون بتقييم نتائج هذه الدورة خلال اجتماع يعقدونه الآن باشرافه، معتبرا ان النتائج العامة في الدورة مقبولة بتسحيل نسبة نجاح عامة تجاوزت بقليل نصف المترشحين.



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وذكر وزير التربية ، ان دورة المراقبة وقع تنظيمها في ظروف طيبة وشهدت تراجعا في حالات الغش.









