Babnet

46,95 بالمائة نسبة النجاح في دورة المراقبة 2022 لامتحان الباكالوريا

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 18:44 قراءة: 0 د, 32 ث
      
بلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 46,95 بالمائة من مجموع 40 الفا و748 مترشحا اجتازوا هذه الدورة، أي ما يعادل 19034 ناجحا، لتبلغ نسبة النجاح العامة لبكالوريا 2023 في دورتيها،50,91 بالمائة اي ما يعادل 66 الف و733 تلميذ، وفق ما أعلن عنه وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الخميس.


وكشف البوغديري في تصريح خاص لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان إطارات ومسؤولي الوزارة سيقومون بتقييم نتائج هذه الدورة خلال اجتماع يعقدونه الآن باشرافه، معتبرا ان النتائج العامة في الدورة مقبولة بتسحيل نسبة نجاح عامة تجاوزت بقليل نصف المترشحين.
...


وذكر وزير التربية ، ان دورة المراقبة وقع تنظيمها في ظروف طيبة وشهدت تراجعا في حالات الغش.






Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269828


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 13 جويلية 2023 | 25 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:10
03:22
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet41°
33° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-27
38°-27
44°-28
41°-30
40°-30
  • Avoirs en devises
    23267,8

  • (12 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,37778 DT        1$ =3,07271 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juil)   1182,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*