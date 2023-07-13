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وزارة السياحة و والرابطة العالمية لتدريب على الضيافة والسياحة تتفقان على عقد جلسات تقنية مع موفى اوت 2023

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 18:21 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اتفقت وزارة السياحة والرابطة العالمية للتعليم والتدريب على الضيافة والسياحة على إطلاق أولى الجلسات التقنية المشتركة مع موفى شهر أوت 2023 لتفعيل علاقات الشراكة ولوضع أسس برنامج العمل المشترك للفترة القادمة


وبحث وزير السياحة محمد المعز بلحسين، الخميس، هذه الشراكة مع رئيس الرابطة العالمية للتعليم والتدريب على الضيافة والسياحة عبد الرحمان بلقاط والوفد المرافق له بحضور المدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة أحمد الجمل.
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وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، الى سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والرابطة العالمية في مجالات ذات علاقة بالتكوين في مهن السياحة والمساندة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة التونسية في أفق 2035 .

وتسعى وزارة السياحة الى الاستفادة من الرابطة خاصةعلى مستوى التكوين السياحي والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية للرابطة في هذا المجال.

وتعد الرابطة العالمية للتعليم والتدريب، مؤسسة عالمية احدثت سنة 1969 ، وتتعاون مع عديد المنظمات الدولية المخصة على غرار منظمة السياحة العالمية لدفع السياحة على المستوى الدولي وخدمات الضيافة.


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