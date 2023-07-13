أنس جابر تبلغ نهائي بطولة ويمبلدون للعام الثاني على التوالي

حققت اللاعبة التونسية أنس جابر، المصنفة السادسة عالميا، انجازا تاريخيا جديدا ببلوغها الدور النهائي لبطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى، للعام الثاني على التوالي، اثر فوزها اليوم الخميس على نظيرتها البيلاروسية آريانا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6 - 7 و 6 - 4 و 6 -3 .



وستواجه أنس جابر في الدور النهائي بعد غد السبت اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندورسوفا المصنفة 42 عالميا التي تأهلت بدورها للمباراة الختامية اثر فوزها على الأوكرانية الينا سفيتولينا المصنفة 76 عالميا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 3 و 6 - 3 .





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وتسعى أنس جابر، الى الظفر بأول القابها في بطولات الغراند سلام، بعد هزيمتها العام الماضي في نهائي ويمبلدون، و نهائي أمريكا المفتوحة.



يذكر أن أنس جابر تملك في رصيدها 4 ألقاب، وهي بطولة برميغهام (250 نقطة) في 2021، و بطولة مدريد للماسترز (1000نقطة) و بطولة برلين (500 نقطة) في 2022، و بطولة شارلستون (500 نقطة) في 2023.