Babnet

أنس جابر تبلغ نهائي بطولة ويمبلدون للعام الثاني على التوالي

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 18:02 قراءة: 0 د, 45 ث
      
حققت اللاعبة التونسية أنس جابر، المصنفة السادسة عالميا، انجازا تاريخيا جديدا ببلوغها الدور النهائي لبطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى، للعام الثاني على التوالي، اثر فوزها اليوم الخميس على نظيرتها البيلاروسية آريانا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6 - 7 و 6 - 4 و 6 -3 .

وستواجه أنس جابر في الدور النهائي بعد غد السبت اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندورسوفا المصنفة 42 عالميا التي تأهلت بدورها للمباراة الختامية اثر فوزها على الأوكرانية الينا سفيتولينا المصنفة 76 عالميا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 3 و 6 - 3 .

...

وتسعى أنس جابر، الى الظفر بأول القابها في بطولات الغراند سلام، بعد هزيمتها العام الماضي في نهائي ويمبلدون، و نهائي أمريكا المفتوحة.

يذكر أن أنس جابر تملك في رصيدها 4 ألقاب، وهي بطولة برميغهام (250 نقطة) في 2021، و بطولة مدريد للماسترز (1000نقطة) و بطولة برلين (500 نقطة) في 2022، و بطولة شارلستون (500 نقطة) في 2023.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269820


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 13 جويلية 2023 | 25 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:10
03:22
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet41°
35° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-27
38°-27
44°-28
40°-30
40°-30
  • Avoirs en devises
    23267,8

  • (12 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,37778 DT        1$ =3,07271 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juil)   1182,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*