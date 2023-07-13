القصرين : خلع مقر الإتحاد الجهوي للشغل والعبث بمحتوياته هي مجرد سرقة عادية في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث ( الكاتب العام المساعد )

رجح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين ، محمد الصغير سائحي أن تكون عملية الخلع والعبث ببعض محتويات ووثائق مقر الإتحاد الجهوي للشغل مساء أمس ، هي عملية سرقة عادية خاصة وأن المقهيين المجاورتين له تعرضتا بدورهما الى عملية سرقة وتم الاستيلاء منهما على بعض المبالغ المالية .



وأكد سائحي ، ظهر اليوم الخميس في تصريح إعلامي أنه لم يتم الى حد الآن اتهام أي طرف في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الأمنية ، مشيرا في هذا الإطار الى أنه تم تحرير محضر في الغرض في مركز الامن الوطني بالقصرين وأن الوحدات الأمنيّة قامت بالمعاينة الميدانية اللازمة ورفعت البصمات ولا تزال عمليات التحري حول مرتكبي عملية الخلع متواصلة.





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وذكر في سياق متصل أن مقر الإتحاد بعد تعرضه للخلع ليلة البارحة من طرف مجهولين تم العبث بمحتوياته ووثائقه في عدد من مكاتبه كما تم تهشيم كميرات المراقبة والإستيلاء على قرص ذاكرتها مع الاستيلاء على الة تسجيل الحضور الخاصة بموظفي الإتحاد .

لطيفة