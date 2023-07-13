Babnet

القصرين : خلع مقر الإتحاد الجهوي للشغل والعبث بمحتوياته هي مجرد سرقة عادية في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث ( الكاتب العام المساعد )

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 17:08 قراءة: 0 د, 45 ث
      
رجح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين ، محمد الصغير سائحي أن تكون عملية الخلع والعبث ببعض محتويات ووثائق مقر الإتحاد الجهوي للشغل مساء أمس ، هي عملية سرقة عادية خاصة وأن المقهيين المجاورتين له تعرضتا بدورهما الى عملية سرقة وتم الاستيلاء منهما على بعض المبالغ المالية .

وأكد سائحي ، ظهر اليوم الخميس في تصريح إعلامي أنه لم يتم الى حد الآن اتهام أي طرف في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الأمنية ، مشيرا في هذا الإطار الى أنه تم تحرير محضر في الغرض في مركز الامن الوطني بالقصرين وأن الوحدات الأمنيّة قامت بالمعاينة الميدانية اللازمة ورفعت البصمات ولا تزال عمليات التحري حول مرتكبي عملية الخلع متواصلة.

...

وذكر في سياق متصل أن مقر الإتحاد بعد تعرضه للخلع ليلة البارحة من طرف مجهولين تم العبث بمحتوياته ووثائقه في عدد من مكاتبه كما تم تهشيم كميرات المراقبة والإستيلاء على قرص ذاكرتها مع الاستيلاء على الة تسجيل الحضور الخاصة بموظفي الإتحاد .
لطيفة


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269819


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 13 جويلية 2023 | 25 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:10
03:22
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet40°
37° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-27
38°-27
44°-28
40°-30
40°-30
  • Avoirs en devises
    23267,8

  • (12 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,37778 DT        1$ =3,07271 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juil)   1182,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*