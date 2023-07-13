تفاعل كبير المعلمين مع دعوة الفرع الجامعي لإلغاء المصادقة على الأعداد بالفضاء الرقمي لوزارة التربية (الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للتعليم الأساسي)

أكد الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للتعليم الأساسي نورالدين بوعلاق، "تفاعل نسبة هامة من المعلمين مع الدعوة الموجهة من قبل الفرع للدخول إلى منظومة تنزيل الأعداد بالفضاء الرقمي لوزارة التربية والغاء المصادقة على الأعداد التي قاموا بتنزيلها سابقا وصادقوا عليها".

وأوضح بوعلاق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الدعوة تمثل "ردا على نهج التصعيد الذي يسلكه وزير التربية محمد علي البوغديري وتصريحاته التي وصفها بـ"الاستفزازية" والتي ساهمت في تأجيج الأوضاع وإعادة الخلافات إلى نقطة الصفر عوض انتهاج سياسة الحوار والتفاوض مع المعلمين رغم أنه كان بإمكانه تهدئة الأوضاع" والانطلاق في الإعداد للسنة الدراسية القادمة" وفق تعبيره.

وأكد بوعلاق أن "كل الخيارات تظل مفتوحة أمام المعلمين للتصعيد وانتهاج مختلف الأشكال النضالية التي تقرها الهياكل النقابية للمطالبة بتحقيق مطالبهم الواردة في مختلف اللوائح المهنية بما في ذلك الاعتصامات بمقرات المندوبيات وبوزارة التربية مع تنظيم ايام غضب قطاعية على المستوى الوطني".

كما أشار إلى وجود "وساطات" من قبل عدة "جهات " لتقريب وجهات النظر بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي" وتجاوز المأزق الحالي، معبرا عن أمله في انتصار لغة الحكمة بما يخدم مصلحة البلاد أولا ومصلحة كل الأطراف ذات العلاقة بالشأن التربوي".



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وشكك المسؤول النقابي في تصريحات وزارة التربية بشأن عدد المعلمين الحاجبين للأعداد والمقدرة ب17 ألف معلم مؤكدا أن العدد يفوق ذلك بكثير وهو يناهز وفق معطيات تحصلت عليها الجامعة العامة للتعليم الأساسي 23 ألف معلم" حسب قوله.