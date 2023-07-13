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اتفاقيتان إطاريتان بين هيئة الانتخابات ووكالة التكوين المهني وجامعة تونس الافتراضية استعدادا للانتخابات المقبلة

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 23:02 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع كل من الوكالة التونسيّة للتكوين المهني وجامعة تونس الافتراضية، اليوم الخميس، اتفاقيتين إطاريتين، استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمـة .

وتهدف الاتفاقية الإطارية بين الهيئة ووكالة التكوين المهني، وفق بلاغ صادر عن الهيئة ،إلى "ضبط مجالات التعاون بين الجانبين خاصة في مجال التكوين واستغلال الفضاءات ومراكز التكوين التابعة للوكالة خلال المسار الانتخابي.

...

ووقّع على الاتفاقية رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، والمدير العام للوكالة مروان بن سليمان .

أما الاتفاقية بين هيئة الانتخابات وجامعة تونس الافتراضية فتهدف إلى " تكوين إطارات وأعوان الهيئة في مجال تكنولوجيات الاتصال والإعلام وتطوير مهاراتهم في مجال التكوين عن بعد.

ووقع الاتفاقية، حسب بلاغ صادر عن الهيئة ، رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ورئيس الجامعة سليم بن سعود .


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