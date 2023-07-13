وزارة الشؤون الاجتماعية تنظّم دورات تدريبيّة حول الإجراءات العمليّة لإسداء خدمات برنامج "الأمان الاجتماعي"

شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي، في تنظيم دورات تدريبية حول الإجراءات العمليّة لإسداء خدمات برنامج "الأمان الاجتماعي" لفائدة رؤساء أقسام النهوض الاجتماعي ورؤساء وحدات التنمية الاجتماعية.



وشملت الدورة الأولى التي انتظمت يومي 6 و7 جويلية بمدينة الحمامات، ولايات الشمال والشمال الغربي فيما تستهدف الدورة الثانية يومي 13 و14 جويلية 2023 بمدينة المنستير رؤساء اقسام النهوض الاجتماعي ورؤساء وحدات التضامن الاجتماعي بولايات الوسط والجنوب، وفق بلاغ صادر الخميس عن الوزارة.





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وأتاحت هذه الدورات التدريبية عرض الإجراءات العمليّة لإسداء خدمات برنامج "الأمان الاجتماعي" تحت شعار "نحو إرساء منظومة خدمات اجتماعية متعددة الأبعاد لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل" وذلك في إطار توجه الوزارة لإطلاق ديناميكية في متابعة تنفيذ برنامج "الأمان الاجتماعي" وفي إطار التقييم النصف المرحلي لمشروع الحماية الاجتماعية.



وحضر الدورات التدريبية التي جرت بإشراف رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس، المديرة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية نجاة دخيل وممثلون عن البنك الدولي.



وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي تبعا لتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي المتعلقة بضرورة العمل على تطبيق ما جاء بالمنشور عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 10 ماي 2022 والذي يضبط اجراءات وشروط اسناد الإعانة القارة للعائلات الفقيرة.



ومن المبرمج أن تنتظم في فترة لاحقة دورات تدريبية اقليمية لفائدة الأخصائيين الاجتماعيين الميدانيين، وفق ذات المصدر.



وللإشارة فإنه إلى جانب اللقاءات الدورية تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية مع المديرين الجهويين ورؤساء اقسام النهوض الاجتماعي، انتظمت عديد اللقاءات عن بعد حول إسداء خدمات برنامج "الأمان الاجتماعي" تعلقت اساسا بالإجراءات العملية المتعلقة بالإدراج وإعادة التّصديق.



