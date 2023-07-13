باجة: توسعة مصنع "كرمبارغ شوبارت" لصنع الكوابل ستمكن من احداث 2500 موطن شغل جديد

من شأن التوسعة الجديدة التى احدثتها شركة "كرمبارغ شوبارت" الالمانية لصنع كوابل السيارات، بمصنعها بالمنطقة الصناعية بباجة مؤخرا، ان تساهم في احداث 2500 موطن شغل جديد، حسب ما افاد به المدير العام لفرع الشركة بباجة وسام بادري صحفية "وكالة تونس افريقيا للانباء".



وبين بادري ان التوسعة تتمثل فى احداث بناية بمساحة 14 الف متر مربع، وهي تندرج ضمن البرنامج الاستثماري للشركة بالجهة، بعد تمكنها من اقتحام اسواق جديدة ونيل مشروعين جديدين لصنع كوابل السيارات لاصناف من السيارات الالمانية والعالمية، معتبرا ان هذه التوسعة ستمكن من مزيد اشعاع المؤسسة على محيطها ، واكد بالمناسبة انطلاق عمليات انتداب العمال الجدد.





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تجدر الاشارة الى ان فرع شركة كرمبارغ شوبارت بباجة يشغل حاليا قرابة ال4 الاف عامل ويعد هذا الفرع الذى تاسس سنة 2008 احد اكبر فروع الشركة المنتشرة ب5 قارات فى العالم.