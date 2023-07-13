توزر: احياءات فلاحية جديدة على أراضي دولية في معتمدية دقاش تنتظر التسوية العقارية وتوفير مياه الري والتزود بالتيار الكهربائي

دخلت التوسعات الحديثة والاحياءات التي قام ببعثها مجموعة من المواطنين أعلى مدينة دقاش، في منطقة تعرف باسم وادي الناعورة، بولاية توزر، الانتاج منذ نحو 03 سنوات، الا انه ورغم مساهمة مستغلي هذه الأراضي في تدعيم القطاع، فهم يواجهون إشكاليات في مقدمتها المسألة العقارية، نظرا لكون المنطقة (التى تمسح أكثر من 200 هكتار)، تم احداثها سنة 2011 على أرض دولية ، كما انهم يطالبون بتوفير مياه الري وتقريب شبكة التيار الكهربائي



وفي هذا السياق لفت عمران المستوري، أحد فلاحي المنطقة، الى أن التوسع يضم أكثر من 85 فلاحا وأمكن بفضل جهود ذاتية، غراسة أزيد من 25 ألف أصل نخيل، واشار الى إشكالية نقص مياه الري، حيث بين انهم قاموا بحفر آبار سطحية وضخ المياه إما بواسطة الطاقة الشمسية أو المحروقات أو بتركيز مولدات كهربائية وغيرها وذلك في انتظار إتمام تجهيز البئر وكهربته التي وقع حفرها من طرف مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر منذ 2020 ولم يدخل حيز الاستغلال.





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ولفت من جهته الصادق الخالدي، فلاح آخر في المنطقة ذاتها، الى حاجتهم لتقريب شبكة التيار الكهربائي لاستغلالها في ضخ المياه، باعتبارها تبعد عن مستغلاتهم قرابة 500 متر الى 700 متر، واشار الى الوضعية العقارية لهذه المنطقة الفلاحية المحدثة ومعاينة الوضعية من قبل الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ، التى اقترحت تمكينهم من عقود كراء، واعتبر ان مقترحات الجهات المعنية "غير مجزية" بالنسبة إليهم ولا تغطي تكاليف استصلاح الأرض وغراستها، مطالبا بتمكينهم إما من شهادات ملكية أو عقود كراء مدى الحياة على أقل تقدير، وفق قوله.



ويؤكد الفلاحون انهم يخوضون تجارب عديدة لتنويع الإنتاج الفلاحي الواحي وتجديده بإمكانيات ذاتية وبتمويلات خاصة من خلال غراسة عدد هام من أصول النخيل وأشجار الزياتين والأشجار المثمرة والخضروات على غرار الفلفل والخيار والغلال من بينها الغلال الصيفية.



ويقوم عدد منهم كذلك بتربية الماشية والدواجن وتربية الأسماك داخل أحواض المياه لتكون المنطقة حاضنة لفلاحة واحية متكاملة، وفق تصريحات عدد منهم ل"وات" الذين اكدوا الحاجة للدعم ولتدخل الدولة وتسوية وضعيتهم ليتمكنوا من الحصول على الامتيازات اللازمة وخصوصا حتى يتمكنوا من ولوج منظومة الإنتاج الواحي واغنائها بمنتجات فلاحية جديدة وفتح آفاق الترويج.