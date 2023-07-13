عضو بالمكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة: تموقع تونس اليوم ضعيف في ترتيب موازين القوى الجيوسياسية المتغيّرة

أقرعضو المكتب التنفيذي بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، أصلان بن رجب، الخميس، ان "تموقع تونس اليوم ضعيف في ترتيب موازين القوى الجيوسياسية المتغيرة، رغم نجاح انتقالها الديموقراطي".



ورجح بن رجب، خلال انعقاد ندوة حول "واقع ومستقبل العلاقات الدولية لتونس، وموقعها في ظل التغيّرات الجيوسياسية العالمية"، بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، عجز تونس عن استعادة تموقعها من جديد في سلم القوى الجيوسياسية، نتيجة لثقل الدين الخارجي والتبعية الطاقية وتدفقات الهجرة غير النظامية خلال الآونة الأخيرة.





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وشدد، في ذات السياق، على الزامية تمتين العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة مع الحفاظ على العلاقات التقليدية مع الشريك الاقتصادي والتجاري الأوّل وهو الاتحاد الأوروبي، والعمل على مزيد تمتينها والسعي الى تطويرها، علاوة على تطوير علاقات جيوسياسية جديدة، في علاقة بالتبعية الغذائية مع روسيا واوكرانيا وتعزيز الجانب الامني مع الولايات المتحدة الامريكية ومستقبل الهجرة غير الشرعية مع عدّة دول افريقية.



وحثّ بن رجب، على وجوب الانفتاح على طرق جديدة لتحسين الدبلوماسية الاقتصادية، وخلق ديناميكية جديدة لتحسين مناخ الأعمال، والذي سيعزز موازين قوى تونس جيوسياسيا.



من جانبه، عزى الباحث في مركز كارنيغي للشرق الاوسط، حمزة المدب، ضعف تموقع تونس ضمن الخارطة الجيوسياسية، نتيجة للمنحى الانعزالي، الذي اتبعته منذ سنتين، "في حين انها قادرة على ان تحظى بدعم على امتداد عشرات السنين، من قبل شركائها التقليديين سواء كان الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة الامريكية اوالمؤسسات المالية الدولية". وعبر المدب عن أسفه إزاء فتور علاقة تونس مع شركائها، خاصّة، في علاقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.



وأردف القول في هذا الصدد،" في الوقت، الذي اتخذت بلدان العالم منحى تنويع العلاقات المالية والاقتصادية في ما بينها، فشلت تونس في تنويع علاقاتها وفي تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وان تحظى بدعم خليجي، ممّا ترتب عنه تهميشها على الساحة الدولية ومفاقمة أزمتها المالية، التّي صارت حادة وضاغطة في الان ذاته، وهو ما يستدعي إيجاد الحلول العاجلة للحد من تفاقمها".



وحمّل المدب، فشل إدارة الملف الاقتصادي والمالي لتونس وتأزم العلاقة مع الشركاء الدوليين وتفاقم أزمة الثقة معهم وسوء الوضع، الذي آلت إليه تونس وضياع البوصلة، إلى غياب التنسيق بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وغياب البوصلة وعدم وضوح الحسابات السياسية وانعدام الفهم لطبيعة العلاقة مع صندوق النقد الدولي ومتطلبات المرحلة المالية.



وأكد أن وضوح التوجه السياسي في الوقت الراهن جلي، وهو ما يستدعي التعاطي الايجابي مع المتغيرات الدولية الحاصلة، بغاية إيجاد الحلول، في أقرب الآجال الممكنة، لتفادي الفشل الاقتصادي والفشل في إدارة الملف المالي في ظل المنحى التصاعدي لعزل تونس على شركائها التاريخيين.



ودعا رئيس الجمعيّة التونسيّة للمستثمرين في رأس المال، محمد صالح مراد، بدوره، إلى مراجعة التحالفات مع الشركاء التقليديين والانفتاح على تحالفات جديدة مع قوى صاعدة، في إطار تعزيز جاذبية الاستثمار لتونس وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار الميزات التفاضلية، التي تمتلكها تونس منها موقعها الاستراتيجي والموارد البشرية المتاحة والمستوى التعليمي الجيّد.