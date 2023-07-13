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سليانة: وفاة طفلين غرقا بوادي بمنطقة العوايدية بمكثر

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 13:13 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تم، اليوم الخميس، انتشال جثة طفلين، غرقا بوادي بمنطقة العوايدية التابعة لعمادة الزواكرة من معتمدية مكثر بولاية سليانة، بعد أن تنقلا للسباحة، وقد تم نقلهما إلى المستشفى المحلي بمكثر، حسب مصدر من الحماية المدنية.

وذكرت مديرة المستشفى المحلي بمكثر، بسمة العبيدي في تصريح لصحفية "وات" إن الطفلين يبلغان 12 و13 سنة من العمر وهما أصيلا منطقة الزواكرة

...

وكشف مصدر أمني أن عددا من أقرباء الضحايا قاموا بتهشيم عدد من المعدات والتجهيزات بقسم الإستعجالي بالمستشفى المحلي بمكثر والإعتداء على عدد من وحدات الحرس الوطني، بعد سماعهم خبر الوفاة.

يذكر أن عددا من متساكني منطقة الزواكرة تجمعوا أمام مقر المستشفى المحلي بمكثر وسط حضور عدد من الوحدات الأمنية.


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