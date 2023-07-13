قبلي: الهيئة الادارية الجهوية لاتحاد الشغل تنظر في النقاط التي ستطرح في الهيئة الادارية الوطنية

انعقدت، صباح اليوم الخميس، الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي والتي خصصت للنظر في اهم النقاط التي ستطرح خلال الهيئة الادارية الوطنية التي ستعقد يوم السبت المقبل، وفق الكاتب العام المساعد للاتحاد المسؤول عن المنشات والدواوين عبد الجليل بوعزة



واوضح بوعزة لصحفي "وات" ان الهيئة الادارية الجهوية تنعقد في اطار المساندة لقطاع التعليم الاساسي، فضلا عن تدارس بعض النقاط التي ستطرح في الهيئة الادارية الوطنية وخاصة منها وضعية المهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء والذين قال انهم "يتعرضون لضيم كبير خلال هذه الفترة"، وقال ان المنظمة الشغيلة تعتبرهم "اخوة لان تونس هي جزء من افريقيا وقد عرف شعبها بالترحاب بكافة ضيوفه اين كان موطنهم".





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واضاف ان عدد المهاجرين الذين تحولوا الى قبلي، يناهز 100 مهاجر تم توزيعهم من قبل السلط الجهوية على معهدين 60 شخصا بقبلي المدينة و40 اخرين بمعتمدية الفوار.



واشار بوعزة الى صعوبة الوضع العام في البلاد، مما ضاعف من معاناة المواطن "الذي اضحى همه الاول توفير ابسط ضروريات الحياة"، وفق تعبيره، مشيرا الى انه على الهيئة الادارية الوطنية اتخاذ قرارات في عديد القضايا التى من بينها وضعية المهاجرين وازمة قطاع التعليم الاساسي حاليا.