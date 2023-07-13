قابس: نقص في مستلزمات العمل يعطل عمليات القسطرة بقسم القلب بمستشفى قابس

انتقد عضو مجلس نواب الشعب ثامر مزهود في تصريح أدلى به اليوم الخميس لصحفي "وات"، التعطل الحاصل خلال الأشهر الاخيرة في العمل بوحدة القسطرة بقسم القلب بالمستشفى الجامعي بقابس، بسبب النقص الحاصل في المستلزمات التي تتطلبها عمليات التدخل بالقسطرة.



وبين مزهود انه قد زار في الفترة الفارطة وبناء على تشكيات المواطنين هذه الوحدة واطلع عن قرب على صعوبة العمل فيها بسبب النقص الفادح المسجل في مستلزمات العمل، مشيرا الى أنه كان بامكان هذه الوحدة تسجيل نجاحات كبرى بفضل كفاءة العاملين فيها والمشرفين عليها والتي يمكن أن تجعل منها نقطة مضيئة بالمستشفى الجامعي بقابس الذي يشكو من نقائص عديدة.





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كما طالب رئيس فرع جمعية المتقاعدين بقابس الحبيب الحفيان وزارة الصحة بالتدخل وتوفير مستلزمات العمل في وحدة القسطرة بالكميات اللازمة، مشيرا الى أن الكثير من المسنين يهمهم عمل هذه الوحدة بدرجة أولى وخاصة منهم أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتطلب وضعهم الصحي تدخلا استعجاليا بالقسطرة يمكن أن ينقذ ارواح الكثيرين.



وشدد الحفيان على ضرورة المحافظة على وحدة القسطرة وتطويرها خاصة بعد التدخلات الهامة التي قامت بها عند انطلاقها في العمل والتي كانت محل اشادة من قبل المواطنين.