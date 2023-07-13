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جلسة عمل تبحث تحيين مشروع القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 14:55 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تم خلال جلسة عمل، انعقدت أمس الأربعاء، بوزارة الصحة، تدارس مشروع القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، قصد تحيينه والتسريع في إقراره، حسب بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك

وبحثت الجلسة المنعقدة بحضور الهياكل المركزية المعنية وإطارات من الوزارة، تحيين مشروع القانون قصد عرضه على الأطراف المتدخلة لإبداء ملاحظاتهم في تمشي تشاركي يجمع بين كل الأطراف والهياكل المتدخلة وذلك قبل عرضه على مجلس نوّاب الشعب وإصداره لحماية الإطار الطبي وشبه الطبي أثناء ممارسة مهامهم

...

واتفق الحضور على الإنتهاء من صياغة المشروع في أفضل الآجال وذلك لتوفير الأرضية القانونية لحماية مختلف الأطراف وإرساء مناخ من الثقة تشاركي وناجع في التعامل بين المؤسسات الصحية والمنتفعين بخدماتها.


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