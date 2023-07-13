افتتاح الجامبوري( ملتقى ) الوطني الرابع بالمركز الكشفي الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية

افتتحت امس فعاليات الجامبوري( الملتقى ) الوطني الرابع بالمركز الكشفي الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش .



و ابرز الوزير خلال هذا العرس الكشفي عراقة الشراكة القائمة بين الوزارة والمنظمة الكشفية معربا عن إستعداد سلطة الإشراف لتقديم الدعم والمساندة اللازمين لتواصل إشعاع الحركة الكشفية في تونس والقيام بدورها المحوري في تعزيز قيم المواطنة والإنتماء لدى الاطفال والشباب.

وتولى الوزيربالمناسبة تكريم عدد من الكشافين المتميزين على المستوى العربي. وإطلع على مختلف الأنشطة وفضاءات الإبداع المنتظمة بمناسبة هذة التظاهرة الكشفية.



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وحضر افتتاح الملتقى بالخصوص والي بن عروس عز الدين شلبي وعدد من القيادات الكشفية التونسية ومن بلدان عربية إضافة إلى إطارات محلية وجهوية.

وياتي تنظيم الملتقى الذي ستتواصل فعاليته إلى غاية 16 جويلية الجاري بمشاركة 1500 شابا وشابة من مختلف ولايات الجمهورية في غمرة الإحتفالات بتسعينية الحركة الكشفية التونسية تحت شعار "ثابتون على الوعد".