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الألعاب العربية الجزائر - كرة السلة 3/3 - بداية موفقة لمنتخبي تونس للذكور و السيدات

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 08:51 قراءة: 0 د, 33 ث
      
حقق المنتخب الوطني ذكور لكرة السلة 3/3 بطل افريقيا في الألعاب الشاطئية ( الحمامات 2023) انتصارين في اليوم الأول من دورة كرة السلة 3/3 ضمن الألعاب العربية المقامة بالحزائر وذلك على حساب منتخب الجزائر منظم البطولة 18/21ومنتخب فلسطين 12/18
ويلاقي المنتخب الوطني للذكور اليوم منتخب الاردن
ويضم المنتخب الوطني لرجال لكرة السلة 3/3 اللاعبين محمد كريم بن عمر وسام القيسي ويوسف الضيف ومحمد منفذ

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ومن جهته تمكن منتخب السيدات لكرة السلة 3/3 من الفوز على منتخبي الاردن 13/21 والسعودية 5/21
ويتكون منتخب السيدات من نعيمة عطية وعبير حدادي وعبير جديدي ونور ناصري . وسبق لهن التتويج في الألعاب الأفريقية الشاطئية ( الحمامات 2023)
ويلاقي منتخب السيدات اليوم نظيره الجزائري.


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