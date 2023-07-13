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وزير الخارجية السوري يعلن إعادة فتح سفارة بلاده لدى تونس وتعيين سفير في الفترة القادمة

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 06:29 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أفاد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ، أثناء مكالمة أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستتولى في الفترة القادمة إعادة فتح سفارتها لدى تونس وتعيين سفير على رأسها من أجل إعطاء دفع إضافي للعلاقات الثنائية وتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي.

وقد تم التطرق أثناء المكالمة، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية، إلى العلاقات الثنائية وسبل مزيد دعمها وتعزيزها والحرص المشترك على استعادة نسقها الطبيعي، لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

...

وشكّلت هذه المكالمة مناسبة لاستعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتأكيد أهمية تكثيف التنسيق والتشاور حولها في مختلف المحافل العربية والاقليمية والدولية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن أواخر أفريل 2023 عن تعيين محمد المهذبي سفيرا فوق العادة ومفوضا لتونس لدى دمشق عقب زيارة أداها وزير الخارجية السوري إلى تونس في وقت سابق من الشهر نفسه.




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