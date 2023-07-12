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الكاف: استيراد 6 الاف طن من السكر الجزائري عبر المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 19:05 قراءة: 0 د, 57 ث
      
يشهد المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف هذه الأيام وصول عدد كبير من الشاحنات الجزائرية المحملة بكميات من السكر وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين تونس والجزائر في الغرض.
وبلغت الكميات التي تم ايصالها لتونس إلى حد الان ستة الاف طن من مجموع 18 ألفا و 900 طن تم الاتفاق على استيرادها ، اي بمعدل الف طن يوميا وذلك وفق ما تصريح المدير الجهوي للتجارة بالكاف رياض القاسمي لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأربعاء
وأكد القاسمي في هذا السياق أن الجهة تتوفر على مخزون هام من مختلف المواد الاستهلاكية كالسكر والأرز والقهوة وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى التي يمكن أن تلبي حاجيات المواطنين من هذه المواد لفترة تصل إلى حوالي ثلاثة أشهر.
ويشهد المعبر الحدودي بالساقية هذه الأيام وصول عدد هام من السياح الجزائريين وتتوقع السلطات الجهوية أن تشهد المنطقة خلال الأسابيع القادمة تدفق عدد كبير من السياح الجزائريين وذلك بعد دخول العديد من الأسلاك الإدارية في فترة العطلة الصيفية بما سيسهم في تنشيط الحركة السياحية بالجهة سيما بالقطب السياحي طبرقة عين دراهم الذي يحتضن خلال هذه الفترة أعدادا غفيرة من الجزائريين القادمين الى الى المنطقة عبر معبري ملولة بطبرقة وببوش بعين دراهم وفق ما ذكره المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة في تصريح اعلامي.


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