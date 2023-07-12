الشروع في نشر قرارات ضبط الحدود الترابية للعمادات تباعا بالرائد الرسمي

اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه تم الشروع بداية من اليوم الاربعاء، في نشر القرارات الترتيبية المتعلقة بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات كل ولايات الجمهورية، في اطار مشروع ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية، وذلك تباعا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.



وتم في هذا الاطار، نشر القرارات الترتيبية المتعلقة بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية توزر، في الرائد الرسمي عدد 71 لسنة 2023 المنشور بتاريخ اليوم الأربعاء.





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وكانت هيئة الانتخابات، شرعت منذ 23 ماي 2023، في أشغال المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، وذلك تجسيدا لمخرجات الملتقى الوطني الذي انعقد بالعاصمة يوم 18 ماي 2023، حيث تم تكوين 140 فريق عمل، انطلقت مباشرة في الأشغال الميدانية، في جميع ولايات ومعتمديات الجمهورية، وفق روزنامة زمنية تمّ ضبطها مسبقا.



وأفاد فاروق بوعسكر في تصريح سابق ل (وات)، بأن هذا المشروع الوطني الهام ستستفيد منه مختلف أجهزة الدولة، ولن يقتصر الأمر على تقسيم ترابي انتخابي فحسب، وسيُفضي إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة، سيتم ضبط حدودها بشكل رسمي ودقيق.



وبين أن تقسيم الدوائر الانتخابية يهم المعتمديات التي يوجد بها أقل من 5 عمادات، وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.