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نحو انتداب إطارات شبه طبية تونسية بمجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية (وزارة الصحة)

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 18:05 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تباحت وزير الصحة علي المرابط، خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء بسفير ايطاليا بتونس ، فابريزو ساجيو حول انجاز برامج التعاون بين البلدين ، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ لها .

وتطرق الطرفان الى اتّفاقيات تبادل الخبرات والتّعاون مع مجموعة مستشفيات "سان دوناتو" المهتمّة بانتداب الإطارات شبه الطبّية التونسيّة للعمل بالمؤسسات الاستشفائيّة الإيطالية.

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كما تناول اللقاء مدى تقدّم تنفيذ مشاريع الشراكة في عدد من المجالات على غرار التكوين الطبّي خاصّة في اختصاص طبّ القلب والشرايين ومكافحة الجوائح واستهلاك المخدّرات وضمان الأمن الغذائي وسلامة المنتجات.

وأكّد الجانبان على مواصلة الشّراكة في القطاع الصحي ، مشددان ، على أهمية إنجاز برامج التعاون في أفضل الآجال.

وقد حضر هذه الجلسة كاتب عام اللجنة الأوروبية للأعمال بافريقيا والشرق الأوسط، ايتوري سيكي، إلى جانب الوفد الإيطالي الذّي ضمّ ممثّل مجموعة مستشفيات "سان دوناتو". فيما شارك من جانب وزارة الصحة ، مدير عام الهيئة الوطنيّة للسلامة الصحّية للمنتجات الغذائية وممثّلة الوكالة الوطنيّة للرقابة الصحّية والبيئية للمنتجات ومديرة التّعاون الفنّي بالوزارة .






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