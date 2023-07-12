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تونس تتحرى هلال شهر محرم للسنة الهجرية الجديدة بعد غروب يوم الاثنين المقبل في ظل صعوبة رصده فلكيا - الرصد الجوي -

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 16:52 قراءة: 0 د, 44 ث
      
كشف المعهد الوطني للرصد الجوي ان عملية تحرى هلال شهر محرم لسنة 1445 هجري ستجري بعد غروب شمس يوم الإثنين 17 جويلية 2023 الموافق لــ 29 ذو الحجة 1444 هجري لكن رؤيته لن تكون ممكنة فلكيا.

وأضاف المعهد في بلاغ نشره، الاربعاء، ان الاقتران المركزي بين الشمس والقمر، وفق الحسابات الفلكية، يحدث يوم الإثنين 17 جويلية 2023 على الساعة السابعة مساءا و 32 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس.

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وبين انه تبعا للمعطيات الفلكية لا يمكن رؤية هلال محرم 1445 هجري بعد غروب شمس يوم الإثنين 17 جويلية 2023 ويمكن رؤيته يوم الثلاثاء 18 جويلية 2023 .

واوضح ان الرؤية تكون ممكنة بداية من الساعة التاسعة صباحا و10 دقائق حسب التوقيت المحلي وذلك انطلاقا من غرب المحيط الهادي ثم تباعا باتجاه الغرب .

يشار الى ان تحديد مواعيد حلول الأشهر الهجرية في تونس ، تعود الى ديوان الافتاء بالجمهورية التونسية، والتي يعلن عن دخولها مفتى الجمهورية.


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