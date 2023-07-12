مدنين: الغرفة الوطنية لمعلبي الزيت النباتي تدعو الى انقاذ نحو 43 وحدة تعليب الزيت المدعم (الناطق الرسمي باسم الغرفة)

افاد الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لمعلبي الزيت النباتي وامين مالها جمال العرف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش ملتقى "استثمر" بمدنين، وصول 9 الاف طن من الزيت النباتي، اليوم الاربعاء، سيتم الانطلاق في تكريرها وتعليبها وتوزيعها على تجار الجملة على المستوى الوطني بداية من يوم الجمعة المقبل.



واوضح ان هذه الدفعة تاتي بعد اخر دفعة سابقة وصلت منذ شهر ونصف ونفذت لتتوقف طيلة هذه الفترة وحدات تعليب الزيت النباتي المدعم عن العمل، ما وضع هذه الوحدات الصناعية في وضعية صعبة، زادت من حدتها الانقطاعات المتواترة لهذه المادة، حيث اغلق عدد منها وعجز البعض الاخر عن تسديد اجور العاملين بها والايفاء بتعهداتها تجاه الصناديق الاجتماعية والبنوك والقباضات المالية، وتخبطها في مشاكل مالية واجتماعية كبرى ستنتهي بدخول هذه الوحدات الى مسار قضائي، وفق توصيفه.





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ونبه الى خطورة اوضاع نحو 43 وحدة تعليب الزيت النباتي المدعم بعدة جهات، تشغل في حدود 9 الاف موطن شغل بين مباشر وغير مباشر، موجها نداء استغاثة الى رئيس الجمهورية للتدخل من اجل انقاذها، ودعا بالمناسبة الى تشريك هذا القطاع مع وزارة الصناعة والتجارة لبحث الحلول الكفيلة وللاستماع الى المقترحات التي يمكن ان تفيد اصحاب القرار، حسب رايه.