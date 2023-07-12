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تنسيقية اولياء غاضبون تدعم قرارات وزارة التربية من أجل التصدي للحجب على اعداد الامتحانات

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 15:24 قراءة: 1 د, 18 ث
      
ثمنت تنسيقية اولياء غاضبون، في بيان لها الاربعاء، القرارات التي اتخذتها وزارة التربية من اجل التصدي للحجب المسلط على اعداد الامتحانات الخاصة بالتعليم الاساسي.

وكانت وزارة التربية قد قررت اعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وكذلك حجزت اجر شهر للمعلمين المشاركين في عملية الحجب، التي امتنعوا بموجبها طيلة العام الدراسي عن مد الادارة باعداد الامتحانات الأمر الذي حال دون احتساب معدلات التلاميذ ونشرها.

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وعبرت التنسيقية عن تقديرها "لدور الوزارة في تجسيد مبادئ الدولة العادلة "، معتبرة، ان تعاطي وزارة التربية في الملف التربوي لم يحد عن الإلتزام بحقوق الملايين من التونسيين ممن مازالوا يراهنون على التعليم العمومي حيث يدرس ابناؤهم بمؤسساته.

وأكدت في البيان ذاته، ان الظرف الحالي يتطلب تكاتف الجهود بين كل الأطراف والقوى الحية في البلاد ولا مجال فيه لما وصفه ب" التعنت النقابي".
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وعبرت التنسيقية، عن رفضها التام ما اعتبرته توظيفا للتلاميذ وحشرهم في التجاذبات من خلال رهن مستقبلهم بعملية حجب الاعداد .

ويأتي بيان تنسيقية اولياء غاضبون اليوم بالتزامن مع اجتماع تعقده الهيئة الادارية للتعليم الأساسي التابعة لاتحاد الشغل من اجل بحث قرارات للرد على ما وصفته ب"الاجراءات التعسفية الصادرة عن وزارة التربية".

وعلى امتداد العام الدراسي، تواصلت الأزمة في التعليم الأساسي بين كل من وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي ولم تفض جلسات التفاوض بينهما الى نزع فتيل هذه المواجهة. وبينما تؤكد الجامعة على تمسكها بالتفاوض كآلية لبلوغ حل ينهي الأزمة، فان وزارة التربية تشترط تنزيل اعداد الامتحانات كأولى خطوة لحل هذه الأزمة.


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