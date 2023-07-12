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نادي عجمان الاماراتي يتعاقد مع الدولي التونسي نادر الغندري

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 16:15 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن نادي عجمان الاماراتي اليوم الأربعاء التعاقد من المدافع الدولي التونسي واللاعب السابق للنادي الافريقي نادر الغندري.
يذكر أن نادي عجمان كان قد أعلن الأسبوع الماضي التعاقد مع لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري، هيكل الشيخاوي، مع التفريط في فراس بلعربي إلى نادي الشارقة.
وكان نادي عجمان قد أنهى موسم 2022 - 2023 في المركز السادس في جدول ترتيب البطولة الاماراتية المحترفة .


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