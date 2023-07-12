تونس تنطلق في العمل باستراتيجية "التخصص الذكي" في 3 جهات نموذجية ضمن برنامج حوار 5+5 في مجال البحث والتجديد والتعليم العالي

انطلقت تونس في العمل باستراتيجية "التخصص الذكي" في إطار حوار 5+5 في مجال البحث والتجديد والتعليم العالي، في ثلاث جهات نموذجية وهي صفاقس وبنزرت ومدنين وذلك بتمويل من المفوضية الأوروبية، إضافة إلى تواصل انجاز عدد المشاريع الأخرى ضمن هذا البرنامج، حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شاذلي العبدلي.



وقال العبدلي في تصريح إعلامي على هامش ورشة عمل انتظمت اليوم الإربعاء بتونس، حول استراتيجية "التخصص الذكي"، ان التخصص الذكي هو إحدى اآليات تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا للمحيط الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هذ البرنامج يعتمد على مقاربة موجهة للجهات من أجل تعزيز التنمية الجهوية المبنية على البحث العلمي ويركز على نقاط قوة كل منطقة والربط في ما بينها حسب مستوى نتائج البحث وهياكل البحث والمؤسسات الصناعية الموجودة بالإضافة إلى معارف المنطقة التقليدية ومواردها الطبيعية.





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وأكد أن تونس تُمثل أول بلد افريقي وعربي يساهم في هذه المقاربة ضمن حوار 5+5 (10 دول من غرب البحر المتوسط)، مشيرا إلى أن منظومة البحث العلمي في تونس لديها من الخبرات ما يكفي لاستقطاب الممولين.



وشارك في هذه الورشة عدد من ممثلي دول الأعضاء لحوار 5+5 ومن الفاعلين الاستراتيجيين في مجال التخصص الذكي بهذه الدول بالإضافة إلى خبراء من مجلس البحوث المشترك بالمفوضية الأوروبية ببروكسال وأطراف فاعلة في هذه الاستراتيجية بتونس.