بنزرت: تخصيص 3.4 مليون دينار لتهيئة وصيانة 14 كلم من المسالك الريفية بمعتمديات بنزرت الجنوبية واوتيك وغزالة

أفادت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت ام الزين الطمني، بان الوزارة تولت تخصيص 3.4 مليون دينار لتهيئة وصيانة 14 كلم من المسالك الريفية بمعتمديات بنزرت الجنوبية واوتيك وغزالة.



وبينت الطمني لصحفي "وات" ان المشروع يندرج في اطار برنامج الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية بالولاية لسنة 2022، ويضم إعادة تهيئة وصيانة والتغليف السطحي بالخرسانة الاسفلتية واشغال تصريف مياه الامطار بكل من المسلك الرابط بين منطقتي بشاطر وراس انجلة بمعتمدية بنزرت الجنوبية على مسافة 5 كلم، وقد انطلقت اشغاله يوم امس الثلاثاء بنسق تصاعدي، بالاضافة الى المسلك الرابط بين منطقة باش حامبة بمعتمدية اوتيك وولاية منوبة على مسافة 5 كلم، ومسلك سيدي منصور بمعتمدية غزالة على مسافة 4 كلم، وينتظر انطلاق اشغالهما مع الانتهاء من اعداد الأمثلة التنفيذية في غضون الشهر الجاري.





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ودعت المديرة الجهوية للتجهيز مستعملي المسالك من السواق والمترجلين الى الانتباه خلال فترة الاشغال، واكدت حرص السلط المحلية والجهوية على تامين كل ظروف الإنجاز السريع للمشروع والبرنامج ككل، في كامل معتمديات الولاية وتعزيز وظيفيته للصالح العام .