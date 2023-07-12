وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تنظم المناظرة الوطنية للتجديد في دورتها الخامسة

أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، الاربعاء، عن تنظيم المناظرة الوطنية للتجديد، في دورتها الخامسة، تحت شعار"جدد أفكارك... طور أعمالك... نافس وتميز...".



وتهدف هذه الدورة، التي يتم تنظيمها تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووكالة التعاون الفني الألماني، إلى دعم التجديد والتطوير التكنولوجي والبحث العلمي وإرساء مشاريع مجددة في ميادين الانتقال الرقمي والتكنولوجي والايكولوجي في كل القطاعات الاقتصادية.





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وافادت الوكالة في بلاغ صادر عنها، انه تم إطلاق المناظرة عبر موقع الواب www.concoursinnovation.tn ، بداية من، الإربعاء 12 جويلية 2023، على أن يتم غلق باب الترشحات في غرة نوفمبر 2023.



كما سيتم، وفق ذات المصدر، إسناد ثلاثة جوائز لكل صنف من أصناف التجديد التكنولوجي والرقمي والتجديد الايكولوجي والمجتمعي المسؤول والتجديد التشاركي والتجديد المقتصد والتجديد التسويقي.

وبامكان المؤسسات الصناعية والخدماتية المجددة ومؤسسات جامعية أو مراكز أو مختبرات أو وحدات بحثية (عامة أو خاصة) وأصحاب المشاريع الناشئة المجدّدة والمجددون المشاركين بصفة فرديّة ;والجمعيات المهنية (الشبكات العنقودية،المجمعات الصناعية) والهياكل الداعمة للابتكار ونقل التكنولوجيا، تقديم ترشحاتهم للمشاركة في المناظرة الوطنية للتجديد.

وللحصول على المزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع المناظرة أو الاتصال عبر البريد الالكتروني



concours.innovation@apii.tn