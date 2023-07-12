بنزرت: حجز اكثر من 10 اطنان من القمح الصلب مخزنة بصفة غير قانونية بأحد المستودعات العشوائية بماطر

تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنزرت بالتنسيق مع مصالح الشرطة البلدية وشرطة النجدة بماطر اليوم الاربعاء، حجز كمية من القمح الصلب المحلي تعادل 10.66 اطنان، تعمد احد الأشخاص تجميعها وخزنها بصفة غير قانونية بأحد المستودعات العشوائية بمنطقة تقسيم بن عبد الله بمعتمدية ماطر، بحسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي صحفي "وات".



وبين المصدر ذاته ، ان المعطيات الأولية التى توصل لها البحث افادت بان المعني بالأمر كان يقوم بتجميع هذه الكميات من القمح الصلب مباشرة من لدن بعض الفلاحين الصغار واقتنائها باسعار زهيدة، تقل عن أسعار القبول المحددة لدى ديوان الحبوب، لتحقيق أرباح غير مشروعةـ قبل ان تتولى الاجهزة الرقابية المشتركة التفطن إليه





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واضاف انه تم عقب مراجعة النيابة العمومية، الاذن بتأمين المحجوز لدى احد مجمعي القمح (الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية بماطر)، في انتظار استصفاء قيمتها بالخزينة العامة للدولة، علاوة على تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك منتوجات بهدف المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.



ولاحظ المدير الجهوي للتجارة ان هذه الحملات الرقابية تندرج ضمن اعمال خلية اليقظة الجهوية المحدثة في اطار اعمال اللجان الجهوية لتنظيم النجدة والفلاحة والتصدي للتهريب والمضاربة لتامين وصول صابة الحبوب بالجهة الى مخازنها القانونية وقطع الطريق امام كل محاولات تهريبها و الاتجار غير القانوني فيها.