وزير الخارجية في العيد الوطني المصري : سنعمل على إعطاء دفع جديد للتعاون بين البلدين

قال وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، ليلة الثلاثاء في كلمة بمناسبة حفل العيد الوطني المصري، إن العلاقات التونسية المصرية عرفت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعيّة وحركيّة إيجابية، مؤكدا أنه سيتم العمل في الفترة القادمة على إعطاء دفع جديد للتعاون بين البلدين.



وأضاف الوزير، وفق بلاغ للخارجية، أن دعم التعاون سيشمل المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ولاسيّما في المجالات ذات الأولوية على غرار الأمن الغذائي والأمن الطاقي وفي مجال الصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تيسير حركة التنقّل لمواطني البلدين.





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وأشار إلى أن الدورة (17) للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، المنعقدة في شهر ماي 2022 بتونس، أتاحت إجراء تقييم موضوعي وشامل لمسار التعاون الثنائي، ومكّنت الجانبين من بحث سبل مزيد تعزيزه واستكشاف فرص جديدة لتطويره.



وأكد أنّ القطاع الخاص في البلدين سيضطلع بدور ريادي في تعزيز التعاون المشترك.



كما أعرب عن الارتياح لمستوى التنسيق والتشاور القائم بين البلدين بخصوص القضايا الرّاهنة ذات الاهتمام المشترك، قائلا "إننا نتطلّع إلى مزيد تعزيزه ودعمه في مختلف المحافل الإقليمية والدولية".



