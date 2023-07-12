اثر عقد مؤتمره السادس.. حزب العمال ينتخب حمّة الهمّامي امينا عاما للحزب مجددا

أسفر المؤتمر الوطني السّادس لحزب العمّال الذي انعقد ايام 7 و8 و9 جويلية الجاري تحت شعار "نعم سننتصر"، عن انتخاب حمّة الهمّامي أمينا عاما للحزب .



وأوضح حزب العمّال في بلاغ له اليوم الاربعاء ان المؤتمر الوطني انتهى بانتخاب اللّجنة المركزيّة التي اجتمعت ووزّعت المهامّ صلبها، مضيفا انه تم انتخاب هيئة تسييريّة تضم حمة الهمّامي أمينا عاما، وألفة بعزاوي مسؤولة التّكوين والإعلام، وعمارعمروسيّة مسؤول العلاقات مع الأحزاب والمجتمع المدني، وعادل ثابت مسؤول الهجرة والعلاقات الخارجيّة والشاذلي المغراوي مسؤول الإدارة والماليّة .





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وذكر البلاغ أنّ المؤتمرين صادقوا خلال المؤتمر على اللّوائح والوثائق التي عالجت أهمّ القضايا الفكريّة والسياسيّة والتنظيميّة العاجلة التي تطرحها الأوضاع الوطنيّة والاقليميّة والدوليّة مشيرا الى انّه سيتمّ نشر هذه الوثائق تباعا في الفترة القادمة.



يشار إلى أنّ الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي تولى مهام الامانة العامة للحزب والناطق الرسمي باسمه منذ الاعلان عن تأسيسه في 3 جانفي 1986

تحت تسمية حزب العمال الشيوعي التونسي، وبقي الحزب محظورا وممنوعا من العمل السياسي المعلن والمقنن واقتصر نشاطه على العمل السري الى غاية الثورة في 2011 حيث تلقى الحزب اثرها تأشيرة العمل القانوني وخرجت هياكله للعلن، وتم التخلي على صفة "الشيوعي" في تسميته.

كما كان حزب العمال مساهما رئيسيا صحبة عدد من الأحزاب وفصائل اليسار في تكوين تحالف "الجبهة الشعبية" وفي مقدمتها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، غير أن الجبهة الشعبية انقسمت واضمحلت بعد خلاف بين مكوناتها بسبب عدم التوافق على الشخصية المقترح ترشيحها للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 والتي تصارع حولها حمة الهمامي ومنجي الرحوي الأمين العام الحالي لحزب الوطنيين الموحد (الشق الداعم لمسار 25 جويلية)