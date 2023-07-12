الرابطة المحترفة الاولى 2023-2024 - لا تغيير في عدد انتدابات اللاعبين التونسين والاجانب

اكدت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ اليوم الاربعاء أنه لا توجد أي تغييرات في مستوى العدد المسموح به لانتداب اللاعبين التونسيين والأجانب بالنسبة للرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 2023-2024.

واشارت الى الابقاء على نفس العدد المعتمد خلال الموسم الرياضي المنقضي 2022-2023.

يذكر ان بطولة الربابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 ستنطلق يوم 19 اوت القادم.

ر-امين



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