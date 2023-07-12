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الرابطة المحترفة الاولى 2023-2024 - لا تغيير في عدد انتدابات اللاعبين التونسين والاجانب

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 09:17 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اكدت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ اليوم الاربعاء أنه لا توجد أي تغييرات في مستوى العدد المسموح به لانتداب اللاعبين التونسيين والأجانب بالنسبة للرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 2023-2024.
واشارت الى الابقاء على نفس العدد المعتمد خلال الموسم الرياضي المنقضي 2022-2023.
يذكر ان بطولة الربابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 ستنطلق يوم 19 اوت القادم.
ر-امين
...




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