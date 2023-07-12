Babnet

دور وكالة السلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات في ظل تفاقم الأخبار الزائفة محور لقاء رئيس الجمهورية مع وزير تكنولوجيا الاتصال

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 00:39 قراءة: 1 د, 23 ث
      
مثل دور الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات في ظل توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الإشاعات وهتك الأعراض، محور لقاء جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الثلاثاء، بقصر قرطاج، مع وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي.

واعتبر قيس سعيّد، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية، أن هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل اجتماعي بل تحوّلت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس مشيرا إلى أن هتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالانتقام لا علاقة لها بحرية التعبير بل هي أفعال يجرمها القانون.

...

كما أكد رئيس الجمهورية أن هذه الممارسات لن تثني الشعب التونسي على المضي قدما إلى الأمام كما لن يقدر أحد على إرباكه كما يتوهّم أصحاب هذه المنصات، التّي توصف بأنها اجتماعية.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة لا تدار بناء على الإشاعات والافتراءات كما أنها لا تدار عبر ما ينشر على هذه الشبكات مشيرا إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المؤرخة في 23 نوفمبر 2001، التي ورد في ديباجتها اقتناع الدول الأطراف بالحاجة إلى إتباع سياسة جنائية مشتركة كمسألة ذات أولوية بهدف حماية المجتمع من الجريمة الالكترونية من خلال تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي.

وذكّر رئيس الجمهورية، في ذات السياق، بموقف الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن بصفة رسمية مؤخرا بأنه سيتم منع أي منشور الكتروني يدعو إلى الكراهية أو العصيان أو العنف كما سيتم حجب شبكة التواصل الاجتماعي مع تحميل الجهة المعنية المساءلة القانونية.

وأكد رئيس الجمهورية أن تونس حريصة على حرية الفكر والتعبير ولكنها حريصة، أيضا، على أمنها القومي وعلى إنفاذ القانون على الجميع لأن ما يحصل هذه الأيام الأخيرة من ترويج للإشاعات الكاذبة يمسّ بالسير العادي لمؤسسات الدولة ويمسّ أيضا بالسلم الأهلية.

م/عدل


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269703


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 12 جويلية 2023 | 24 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:28
19:42
16:15
12:32
05:10
03:21
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet41°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-27
42°-27
38°-28
44°-28
43°-31
  • Avoirs en devises
    23236,2

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,36500 DT        1$ =3,09837 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   1231,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*