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مجلس وزاري يؤكد ضرورة استكمال كل الاطر القانونية لضبط قائمة الموانئ البحرية الترفيهية

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 20:50 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أكد المجلس الوزاري الذي خصص للنظر في الموانئ الترفيهية على ضرورة استكمال كل الأطر القانونية اللازمة لضبط قائمة الموانىء البحرية الترفيهية، والانطلاق في عمل المجلس الأعلى للموانىء البحرية

وشدد المجلس الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ، الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة على ضرورة وضع رزنامة عملية في الغرض، بما يمكن من تطوير أنشطة الموانىء البحرية وتشجيع الاستثمارات في المجال.

...

وتوجد في تونس عديد الموانئ الترفيهية على غرار طبرقة وسيدي بوسعيد وبنزرت وحلق الوادي وقليبية وياسمين الحمامات وسوسة القنطاوي ومارينا المنستير والمهدية وجربة حومة السوق وفق بلاغ رئاسة الحكومة





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