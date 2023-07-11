بلحسين: تونس استقبلت مليون و 131 الف سائح جزائري مع موفي جوان 2023 في ظل خطط لتسهيل اجراءات الدخول

كشف وزير السياحة محمد المعز بلحسين ان تونس استقبلت الى موفي جوان الماضي مليون و 131 الف سائح جزائري وان البلاد مستعدة لتأمين أفضل ظروف الإستقبال للسياح الجزائريين وتسهيل إجراءات الدخول.



واستعرض بلحسين هذه الارقام خلال استقباله الثلاثاء 11 جويلية 2023، سفير الجزائر في تونس عزوز باعلال خلال لقاء تطرق إلى عدد من المسائل التي تخص التعاون بين البلدين خاصة في مجالي السياحة والصناعات التقليدية.





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وبحث بلحسين وبوعلال مقترحا ببحث إمكانية برمجة رحلات الجالية الجزائرية بفرنسا نحو مطار توزر نفطة الدولي مع إمكانية قضاء عطلتهم بالجهة ثم التحول إلى القطر الجزائري لاحقا حسب ماجاء في بلاغ وزارة السياحة



واستعرض اللقاء امكانية التعاون لإحداث مسالك سياحية مشتركة خاصة فيما يتعلق بالسياحة الصحراوية والثقافية وتنسيق المشاركة في التظاهرات والصالونات الدولية خاصة بالأسواق البعيدة على غرار السوق الصينية.



وذكر بلحسين بالمناسبة بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين التونسي والجزائري والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لبناء شراكة إستراتيجية في القطاعات الواعدة ومن أهمها قطاعي السياحة والتعليم العالي .



وصرح بوعلال ، خلال اللقاء، بان قطاعي السياحة والتعليم العالي يشهدان ديناميكية متميزة على مستوى التعاون الثنائي وهما من القطاعات التي تعتمد على الموارد البشرية المؤهلة.



يذكر أنه تم يوم 15 حويلية 2022، فتح الحدود البرية بين البلدين امام تنقل الاشخاص، بعد رفع القيود المفروض جراء كوفيد 19 اثر اتفاق رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم 5 جويلية 2022 على فتح الحدود أمام تنقل الأشخاص.



واستقلبت الوجهة السياحية التونسية، زهاء 2 مليون و 500 الف سائح ماقبل تفشي جائجة كوفيد 19 مطلع 2022 لكن العدد تراجع بعد تفشي جائحة كوفيد 19 .





