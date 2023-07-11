Babnet

الاحتفاظ بشخص في القيروان بحوزته قطع أثرية وإدراج آخر بالتفتيش

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 18:41 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكنت الوحدات الاستعلاماتية التابعة لمنطقة القيروان، في إطار فريق مشترك مع الوحدات المركزية، من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه، وصادرة في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش من أجل قضايا حق عام، وحجز خمس قطع متمثلة في ثلاثة قناديل وتماثيلين كانت بحوزته.

وأوضحت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه تم إيقاف المظنون فيه، على إثر توفر معلومات من الإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث، تفيد بتحوز أحد متساكني القيروان على قطع أثرية ينوي التفريط فيها بالبيع.

...

وأضافت أنه تم كذلك حجز دراجاتين ناريتين وإدراج شخص آخر بالتفتيش.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269687


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 11 جويلية 2023 | 23 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:42
16:15
12:32
05:09
03:20
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet40°
33° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-28
41°-28
42°-27
37°-27
44°-28
  • Avoirs en devises
    23236,2

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,36500 DT        1$ =3,09837 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   1231,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*