الاحتفاظ بشخص في القيروان بحوزته قطع أثرية وإدراج آخر بالتفتيش

تمكنت الوحدات الاستعلاماتية التابعة لمنطقة القيروان، في إطار فريق مشترك مع الوحدات المركزية، من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه، وصادرة في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش من أجل قضايا حق عام، وحجز خمس قطع متمثلة في ثلاثة قناديل وتماثيلين كانت بحوزته.



وأوضحت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه تم إيقاف المظنون فيه، على إثر توفر معلومات من الإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث، تفيد بتحوز أحد متساكني القيروان على قطع أثرية ينوي التفريط فيها بالبيع.





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وأضافت أنه تم كذلك حجز دراجاتين ناريتين وإدراج شخص آخر بالتفتيش.