بنك الاستثمار الاوروبي يمنح شركة " أندا تمويل' قرضا بقيمة 12 مليون يورو (أندا تمويل)

منح بنك الاستثمار الأوروبي، مؤسسة التمويل الصغير "أندا تمويل" قرضا بقيمة 12 مليون يورو أي ما يعادل 40 مليون دينار .



ويهدف هذا التمويل الى دعم الشركة في مساعدة المؤسسات الصغرى، وسيمكن من توفير موارد بالعملة المحلية على مدى 5 سنوات، وفق بلاغ صحفي نشرته شركة "اندا تمويل".





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وتولى توقيع اتفاقية التمويل، على هامش الندوة الأورومتوسطية لبنك الاستثمار الأوروبي المنعقدة ببرشلونة باسبانيا، نائب رئيس البنك، ريكاردو مورينو فيليكس، ومدير عام اندا تمويل محمد زمندر.

وقال مورينو فيليكس بالمناسبة "نحن مقتنعون ان المشاريع الصغرى في تونس تمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي المستدام" مؤكدا التزام مؤسسته لمساعدة المشاريع الصغرى وخاصة تسهيل نفاذ الشباب والنساء الى التمويل.



من جهته قال مدير عام اندا تمويل محمد زمندر " ان هذه الاتفاقية الجديدة ستساعد في دعم

النمو الاقتصادي والتشغيل وذلك في إطار تمويل مستدام و مسؤول ، وهو هدف والتزام نتشاركه مع بنك الاستثمار الأوروبي "، وفق بلاغ "اندا تمويل".

وتتمثل مهمة "اندا تمويل" في دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة في المناطق الريفية وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد. ويمكن للموارد التي يوفرها البنك الاوروبي للاستثمار، تمويل أكثر من 26 ألف مستفيد نهائي.



