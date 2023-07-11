صفاقس : عدد من ممثلي المنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني بالمحرس يعربون عن رفضهم لمحضر إتفاق تغيير حدود بلديتي المحرس وعقارب

وأوضح ممثلو المنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني بالمحرس، في عريضة وجهوها بتاريخ 7 جويلية الجاري، لرئيس الجمهورية، تسلم مكتب/وات/ بصفاقس نسخة منها، " "أنه بموجب محضر اتفاق تغيير حدود بلديتي المحرس وعقارب الممضى بين معتمد عقارب ومعتمد المحرس والعمد المذكورين ا، حسب ما صرح به النائب بمجلس النواب على معتمديات كل من المحرس والصخيرة والغريبة، ابراهيم حسين، فإن مشروع تحلية المياه سيصبح تابعا للمجال الترابي لبلدية عقارب في حين أنه يتبع المجال البلدي للمحرس".

وذكر ممثلو المنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني بالمحرس، في ذات العريضة، أنه بالرجوع للأمر عدد 135 لسنة 2020 بتاريخ 12 فيفري 2020 المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المحرس من ولاية صفاقس، وبالرجوع للخرائط والاحداثيات، تبين أن مشروع تحلية المياه هو تابع للمجال الترابي لبلدية المحرس.كما أن بلدية المحرس قامت بتاريخ 08 أوت 2022 بمراسلة ولاية صفاقس وبلدية عقارب وكل الإدارات الجهوية والسلط الأمنية الجهوية والمحلية، لإعلامهم بالحدود الترابية لبلدية المحرس، مشيرين إلى أن محضر إرجاع العلاماتعدد69511 الصادر عن ديوان قيس الأراضي بتاريخ 03 أوت 2022 ، يؤيد ويبين أن بلدية المحرس هي مرجع النظر في كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والتراتيب العمرانية الخاصة بمشروع تحلية المياه.كما تم بتاريخ 09 مارس 2023، نشر دعوى لدى الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس لحفظ حدودها الترابية واحترام الاختصاص الترابي.وأعرب الممضون على العريضة عن إستنكارهم لما قامت به الأطراف الممضية على محضر الاتفاق دون استشارة الأطراف الإدارية وممثلي المجتمع المدني، معتبرين الأطراف الممضية على محضر الاتفاق، "غير مختصة من الناحية الفنية للقيام بأعمال تحديد حدود ترابية، كما أن ما أقدموا عليه يعد من قبيلالعبث بالتقسيم الإداري الحالي وفق تقديرهم .يذكر ان اكثر من 10 جمعيات أمضت على العريضة اضافة الى الاتحاد المحلي للشغل بالمحرس والاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمحرس