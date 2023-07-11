غلق الجولان على مستوى المنشأة الرئيسية باتجاه المنيهلة  بداية من غد الأربعاء (وزارة التجهيز)

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أنه سيتم غلق الجولان على مستوى المنشأة الرئيسية باتجاه المنيهلة (ولاية أريانة) وذلك بداية من غد الأربعاء 12 جويلية 2023 لمدة 7 أيام.



ويمكن لمستعملي الطريق القادمين من أريانة باتجاه المنيهلة أو رأس الطابية، المرور عبر المفترق ذو الإتجاه الدوراني قبالة مغازة "مونوبري" بحدائق المنزه، وفق بلاغ للوزارة الثلاثاء.





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وأوضحت الوزارة ان عملية غلق الجولان بهذا الطريق تندرج في إطار عملية الصيانة لفواصل الجسور على مستوى تقاطع الطريقين اكس3-اكس20) ).



وأوصت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق بتخفيف السرعة وتوخي الحذر واتباع العلامات والإرشادات المرورية، وفق البلاغ.

