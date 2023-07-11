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غلق الجولان على مستوى المنشأة الرئيسية باتجاه المنيهلة  بداية من غد الأربعاء (وزارة التجهيز)

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 17:05 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أنه سيتم غلق الجولان على مستوى المنشأة الرئيسية باتجاه المنيهلة (ولاية أريانة) وذلك بداية من غد الأربعاء 12 جويلية 2023 لمدة 7 أيام.

ويمكن لمستعملي الطريق القادمين من أريانة باتجاه المنيهلة أو رأس الطابية، المرور عبر المفترق ذو الإتجاه الدوراني قبالة مغازة "مونوبري" بحدائق المنزه، وفق بلاغ للوزارة الثلاثاء.

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وأوضحت الوزارة ان عملية غلق الجولان بهذا الطريق تندرج في إطار عملية الصيانة لفواصل الجسور على مستوى تقاطع الطريقين اكس3-اكس20) ).

وأوصت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق بتخفيف السرعة وتوخي الحذر واتباع العلامات والإرشادات المرورية، وفق البلاغ.


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